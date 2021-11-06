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Эксперты прокомментировали заявление украинского писателя о регионах России

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Заявление киевского писателя и философа Петра Кралюка, обвинившего СССР в якобы раздаче украинских территорий другим республикам, является «полным бредом». Об этом в субботу, 6 ноября, заявил политолог Андрей Кошкин.

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«Подобного рода больные фантазии излагаются в информационном пространстве, чтобы заполнить чем-то умы (украинского — Ред.) населения, которое страдает от холода и, откровенно говоря, недоедания. <…> А сегодня она должна отобрать серьезную часть областей России <...> Это полнейший бред», — приводит РЕН ТВ слова Кошкина.

Директор Института новейших государств Алексей Мартынов согласился с Кошкиным и назвал заявления Кралюка «бреднями».

«Вообще с философией там давно беда, это во-первых. Во-вторых, это совершенно не новелла! Этому дискурсу уже лет 20, так сказать, он был загнан под националистическую лавку и в кругу националистов это давно практикуемый тренд. Термины или обороты о том, что Краснодарский край — украинский. Это очередные бредни очередного идиота, который себя почему-то называет философом», — заявил Мартынов.

Накануне Кралюк обвинил руководство СССР в раздаче украинских территорий другим республикам и заявил о том, что пять регионов России «принадлежат Украине».

По его мнению, в годы СССР большинство украинцев попало за границы исторической родины, а в составе России есть «немало украинских этнических территорий», к примеру Стародубщина и Слабожанщина.

Как полагает писатель, Стародубщина представляет из себя примерно 40% территории Брянской области, а со времен Богдана Хмельницкого была включена в состав России.

11 октября депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что Киев «вернет» Кубань, когда на Украине придет к власти «честное руководство». Также политик обвинил Москву в «краже истории». Он полагает, что Россия украла и киевских князей, и Киевскую Русь. По его словам, украинская государственность сформировалась еще до основания Москвы.

В мае Гончаренко заявлял, что Кубань должна принадлежать Украине. Российский регион относится к территории «украинских этнических земель», уверен политик.

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