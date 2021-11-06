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В ЕАО сформируют новые бригады скорой помощи после отказов от прививок

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Новые бригады скорой помощи могут сформировать в городе Облучье в Еврейской автономной области (ЕАО). Об этом сообщил главный внештатный специалист по скорой медпомощи Минздрава России Сергей Багненко в субботу, 6 ноября.

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«Восполнить недостающие бригады скорой медицинской помощи позволит перераспределение действующих работников и привлечение дополнительных специалистов, таким образом, новые бригады будут сформированы», — рассказал Багненко.

Он также подчеркнул, что сотрудники скорой помощи работают в тяжелых условиях, при колоссальных нагрузках и постоянно взаимодействуют с больными коронавирусом, поэтому должны быть привиты в обязательном порядке. Он призвал население помочь медицинским работникам облегчить нагрузку, также привившись от коронавируса.

4 ноября стало известно о решении работников скорой помощи в ЕАО уволиться по причине нежелания вакцинироваться от коронавируса. Изначально заявления написали 15 сотрудников, однако позже сообщалось, что их число увеличилось до 27. По словам медиков, они подрабатывают в госпитале, где лечатся пациенты с COVID-19, а значит, у них якобы уже есть иммунитет к заболеванию.

Главврач ОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи» ЕАО Владислав Коган подтвердил получение заявлений от медиков. По его словам, данное решение никак не отразится на качестве медицинской помощи и не повлияет на жизни граждан.

Как отметил врач-иммунолог Владислав Жемчугов, медики работают в защитных костюмах, следовательно, они могут не иметь иммунитета к коронавирусу. При этом он предположил, что и со стороны руководства может транслироваться неправильный подход.

В свою очередь, власти ЕАО уточнили, что среди написавших заявления — восемь фельдшеров и пять медсестер из двух бригад, остальные — водитель и уборщицы. Власти отметили, что решение уволиться из-за нежелания ставить прививку является законным правом персонала.

5 ноября президент Национальной медицинской палаты (НМП) Леонид Рошаль раскритиковал решение медработников уволиться из-за нежелания проходить вакцинацию от COVID-19. Он посчитал такой поступок недопустимым.

В тот же день водитель скорой, депутат собрания Облученского района ЕАО Иван Краснослободцев, один из пожелавших уволиться из-за отказа привиться от COVID-19 работников скорой помощи, объяснил позицию медиков. По его словам, про увольнение на самом деле никакой речи не идет — только про отказ от вакцинации.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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