Водитель скорой из ЕАО объяснил решение медперсонала уволиться

Водитель скорой, депутат собрания Облученского района Еврейской автономной области (ЕАО) Иван Краснослободцев, один из пожелавших уволиться из-за отказа привиться от COVID-19 работников скорой помощи, в пятницу, 5 ноября, объяснил в беседе с «Известиями» позицию медиков.

«Мы-то и не собираемся увольняться. У нас основная цель другая: отстаньте от нас с этой прививкой. И мы будем дальше продолжать работать, как и работали до этого», — заявил он.

Свое принципиальное решение не ставить прививку и риск остаться без работы медики объясняют тем, что они часто контактируют с заболевшими коронавирусом и якобы имеют иммунитет к инфекции. При этом сам Краснослободцев признался, что у него самого антител нет, и он не знает, есть ли они у его коллег. По его словам, тест на антитела он сдавал в феврале, и тогда его результат был отрицательным.

Местные жители после поступка медиков полагают, что такими темпами, когда медперсонал отказывается от вакцинации, в городе скоро будет проблематично получить квалифицированную помощь.

«Скорая помощь всегда работала в Облучье по-разному, времена были разные, разные случаи, но в общем скорая помощь всегда выполняла свою задачу и работала довольно хорошо. Скорую помощь я вызывал много раз, приезжали за 10, 15, 20 минут. Что будет, если уволятся сотрудники скорой помощи? Будет коллапс медицины, который уже и так происходит. Скорая помощь — это, наверное, последний оплот, который еще держался и держится», — отметил житель Облучья Алексей Пинчук.

Он высказал опасение, что если сотрудники скорой уйдут, то найти новых будет проблематично, потому что «все понимают, что не хватает врачей, не хватает среднего персонала, тем более проблемы с водителями». И как следствие, люди не смогут вовремя получать квалифицированную и обычную медицинскую помощь.

В пятницу с медиками, написавшими заявления об уходе, встретились главный врач скорой помощи ЕАО Владислав Коган, заместитель председателя правительства региона Валерий Жуков, а также руководитель здравоохранения округа Андрей Лебедев. Они ответили на волнующие сотрудников скорой вопросы.

В частности, медикам указали на то, что вакцина прошла клинические испытания и показала высокую эффективность, о чем говорят многие научные публикации. Кроме того, на примере других государств врачам объяснили, что отсутствие популяционного иммунитета в стране грозит высокой летальностью среди детей. Такие последствия, как отметил один из участников встречи, наблюдаются, например, в Индонезии.

О решении работников скорой помощи в ЕАО уволиться стало известно 4 ноября. Изначально заявления написали 15 сотрудников, однако позже их число увеличилось до 27. По словам медиков, они подрабатывают в госпитале, где лечатся пациенты COVID-19, а значит, у них якобы уже есть иммунитет к заболеванию.

Главврач Коган подтвердил получение заявлений от медиков. По его словам, данное решение никак не отразится на качестве медицинской помощи и не повлияет на жизни граждан.

Как отметил врач-иммунолог Владислав Жемчугов, медики работают в защитных костюмах, следовательно, они могут не иметь иммунитета к коронавирусу. При этом он предположил, что и со стороны руководства может транслироваться неправильный подход.

В свою очередь, власти ЕАО отметили, что решение уволиться из-за нежелания ставить прививку является законным правом персонала.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.