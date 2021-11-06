Сестра подозреваемых в избиении отца с сыном назвала их хорошими мальчиками

Сестра подозреваемых в избиении молодого отца с ребенком в Новой Москве отзывается о братьях как о спокойных и очень хороших мальчиках. Об этом в субботу, 6 ноября, она сообщила в ходе беседы с «Известиями».

«Никогда подобных инцидентов не было», — утверждает женщина.

По ее словам, должен был быть очень веский повод, если братья действительно причастны к нападению.

Вечером 4 ноября в Новой Москве группа лиц избила двух мужчин, у одного из которых на руках был ребенок. Позже пострадавший рассказал, как сына зацепили в начале потасовки, а он попытался его защитить.

По словам мужчины, один из нападавших ударил его четырехлетнего сына по щеке, а у второго в руках находился похожий на нож предмет. Один из задержанных заявил, что конфликт инициировал сам отец ребенка.

Дело передано в территориальное подразделение главного следственного управления СК России по Москве. В ведомстве отметили, что действия нападавших угрожали жизни и здоровью четырехлетнего мальчика.

Полиция установила личности всех участников нападения и сообщила о задержании третьего нападавшего, местонахождение четвертого устанавливается. Также сотрудники столичной полиции представили видеоролик с объяснениями участников драки.

Председатель СКР Александр Бастрыкин распорядился переквалифицировать действия напавших на мужчину с ребенком со статьи «Хулиганство» на более тяжкую — «Покушение на убийство» — и в связи с этим заменить меру пресечения на арест.

Также следователям поручено проверить факты, распространяемые в СМИ, о том, что до нападения на мужчину фигуранты дела устроили массовую драку в торговом центре и могут быть причастными к совершению аналогичных преступлений.