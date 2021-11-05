Избитый отец рассказал о попытке защитить сына в драке с мужчинами

Молодой отец, избитый в районе Новые Ватутинки в Новой Москве, рассказал, как перепалка между взрослыми разрослась в конфликт с вовлечением ребенка. Видео пострадавшего Александра опубликовал портал МВД Медиа в пятницу, 5 ноября.

«Началось всё из-за того, что зацепили сначала товарища на ровном месте. С нами был еще ребенок. В этот момент получилось, что они его задели, причем специально задели, ударили по щеке. <...> Как отец, я среагировал на это, пытался защитить и защититься. Слово за слово, один достал нож, начал им махать, начал за нами бегать с ножом. Получилось так, что товарищ стал защищаться, я ребенка взял в охапку и пошел домой», — рассказал мужчина.

Он добавил, что убегая с ребенком, снова встретился с группой конфликтующих и едва успел снять с шеи ребенка, как нападавшие сразу стали избивать Александра.

По словам знакомого пострадавшего, после начала драки он начал махать руками и звать на помощь.

«Понимал, что с четырьмя не справлюсь точно, они все прыгают, ногами бьют. Я забегаю в магазин, пока они бежали в сторону Александра. Увидел мужчин взрослых, троих, говорю: «Мужики, можете помочь срочно, на нас напала толпа?» — объяснил он.

Он добавил, что на Александра «с разных сторон постоянно прыгали» человек 5-6, хотя тот просил разобраться один на один. Когда товарищ с подмогой подбежали к месту драки, собрались очевидцы и было видно, что происходит.

«Я боялся за ножи, потому что в первой перепалке раза три он промахнулся просто», — рассказал товарищ избитого отца.

Вечером 4 ноября в Новой Москве группа лиц избила двух мужчин, у одного из которых на руках был ребенок.

По словам пострадавшего мужчины, один из нападавших ударил его четырехлетнего сына по щеке, а у второго в руках находился похожий на нож предмет. Один из задержанных заявил, что конфликт инициировал сам отец ребенка.

Дело передано в территориальное подразделение главного следственного управления СК России по Москве. В ведомстве отметили, что действия нападавших угрожали жизни и здоровью четырехлетнего мальчика.

Полиция установила личности всех участников нападения и сообщила о задержании третьего нападавшего, местонахождение четвертого устанавливается. Также сотрудники столичной полиции представили видеоролик с объяснениями участников драки.

5 ноября председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал изменить статью дела о драке с «Хулиганства» на «Покушение на убийство».