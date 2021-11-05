Назван помогающий избежать тяжелого течения COVID-19 витамин

Обзор 12 клинических испытаний показал, что витамин С, введенный внутривенно, может повысить уровень кислорода в крови, что подавит воспалительный процесс и сократит срок госпитализации.

Авторы одного из 12 исследований пришли к выводу, что витамин С повышает темпы выздоровления от коронавируса на 70% по сравнению с плацебо.

«Ежедневное введение тяжелобольным пациентам от 6 до 24 г внутривенно дало положительный результат: возросла выживаемость, уменьшились сроки пребывания в стационаре, улучшилась оксигенация и снизились маркеры воспаления», — заявила соавтор исследования Анитра Карр из Университета Отаго в Новой Зеландии, слова которой приводит газета The Telegraph.

Согласно обзору, у 80% заболевших COVID-19 низкий уровень витамина С в крови, поэтому внутривенное введение могло бы устранить данный дефицит.

Доктор Марсела Вискайчипи отметила важность проверки уровня витамина С у пациентов.

«Всегда нужно следить за таким существенным моментом, как восполнение уровня электролитов, микроэлементов и витаминов, включая витамины С и D. Это должно стать стандартом клинической практики», — сказала она.

Также в обзоре было высказано предположение о том, что витамин С может помочь предотвратить развитие тяжелой формы COVID-19. При этом ученые отметили, что доказать предположение о целесообразности применения витамина С при COVID-19 можно только после более масштабного исследования.

Ранее, 28 октября, врач-терапевт, заведующий отделением Национального медицинского исследовательского центра оториноларингологии ФМБА России Александр Мельников рассказал о лекарственных препаратах, которые нельзя самостоятельно применять при лечении коронавируса.

С особой осторожностью стоит отнестись к противовирусным препаратам, поскольку лекарств, направленных против самого SARS-CoV-2, в стране еще нет. Мельников отметил, что в лучшем случае эти препараты просто неэффективны, а в худшем могут нанести существенный вред.

Помимо прочего при амбулаторном лечении коронавируса нельзя принимать антибиотики, так как они не действуют на вирус, уточнил специалист. Также он рассказал, что нет никаких данных о лечебном эффекте витаминов С, D, B, К, E, цинка и других минеральных и натуральных веществ при коронавирусе.