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Россияне увеличили траты на шашлык в период нерабочих дней

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В период нерабочих дней, введенных в России для стабилизации ситуации с COVID-19, граждане увеличили траты на шашлык, следует из исследования сервиса «Чек Индекс».

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Так, в октябре этого года показатели продаж готовых наборов для шашлыка, а также порционного мяса для этого блюда повысились на 23% по сравнению с прошлогодним уровнем.

«В топе продаж — шашлык из свинины и курицы. Высокий сезон продаж такой продукции наблюдался в период после объявления нерабочих дней, в том числе в несетевых магазинах, что говорит о росте спроса на такую продукцию со стороны дачников и горожан, уехавших за пределы городов. Похожая ситуация, но с более выразительной динамикой, наблюдалась в период первого этапа пандемии весной 2020 года», — приводит «РИА Новости» сообщение сервиса.

Также граждане начали активнее покупать шампуры в комплекте. Средний чек по данному направлению составил 642 рубля, что на 31% выше, чем год назад. Объем продаж увеличился на 21%. Кроме того, аналитики зафиксировали рост продаж мангалов (23%) и древесного угля (15%).

4 ноября представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович порекомендовала россиянам на период нерабочих дней сократить число контактов и соблюдать противоэпидемические меры. Она подчеркнула, что введенные меры будут эффективны, только если им строго следовать.

29 октября «Известия» изучили исследование компании Doma.ai и выяснили, что в период нерабочих дней в РФ могут вырасти затраты на оплату электроэнергии. Эксперты связывают это с длительным нахождением россиян дома и переходом на дистанционный формат работы. Как отмечают аналитики, рост цен будет варьироваться в зависимости от области.

20 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении в стране с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней с сохранением заработной платы. При этом регионам было предоставлено право при необходимости вводить нерабочие дни уже с 23 октября и продлевать их после 7 ноября.

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