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Аналитики спрогнозировали рост счетов за электричество в период нерабочих дней

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Затраты на оплату электроэнергии в период нерабочих дней в России могут вырасти на 20%. К такому выводу пришли аналитики компании Doma.ai, входящей в экосистему Сбера (есть в распоряжении «Известий»).

Эксперты связывают это с длительным нахождением россиян дома и переходом на дистанционный формат работы. Как отмечают аналитики, рост цен будет варьироваться в зависимости от области. В заполярных регионах с коротким световым днем стоимость электричества может подняться на 35%.

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Помимо этого, на затраты может повлиять использование дополнительных приборов обогрева помещений. В то же время в южной части России рост цен составит около 15% ввиду более приятных климатических условий.

«Очевидно, что нерабочие дни не для всех станут по-настоящему нерабочими. Большинство офисных сотрудников всё-таки продолжат заниматься своими делами удаленно, а это значит, что люди будут использовать домашние компьютеры, принтеры и прочую оргтехнику, которая требует подключения к электросетям. В результате они ощутят увеличение финансовой нагрузки из-за ЖКХ уже в декабре», — объяснил директор Doma.ai Илья Сотонин.

Чтобы избежать излишних трат, заместитель директора Doma.ia Игорь Фарбер посоветовал россиянам заменить обычные лампы накаливания на энергоэффективные, а также пользоваться индивидуальными накопителями энергии, которые можно заряжать ночью, когда стоимость электричества ниже.

Также эксперты ожидают рост расхода воды на 5%, который будет вызван увеличением свободного времени у россиян. Отмечается, что увеличение потребления в особенности скажется на использовании холодной воды, поскольку люди будут больше времени уделять уборке и стирке.

В соответствии с решением президента России Владимира Путина, на территории всей страны с 30 октября по 7 ноября введены нерабочие дни. За регионами сохранили право вводить ограничения раньше, с 23 октября, в зависимости от ситуации с распространением COVID-19.

В Москве период нерабочих дней начался 28 октября. С этого момента в учебных заведениях объявлены каникулы, рестораны работают только навынос, закрыты кинотеатры, спорткомплексы, торговые центры, парикмахерские и химчистки, приостановлено проведение культурных, зрелищных, спортивных, развлекательных и других мероприятий, за исключением организованных по решению властей или согласованных со столичным Роспотребнадзором.

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