Осужденный за убийство сбежал из психбольницы в Московской области

Из психиатрической клинической больницы в Чеховском районе Московской области сбежал пациент, который был осужден за убийство и находился на принудительном лечении. Об этом в четверг, 4 ноября, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Отмечается, что речь идет о 23-летнем Александре Кутузове. В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области журналистам сообщили, что сейчас ведется розыск, сбежавший еще не найден. Правоохранители призывают местных жителей быть бдительными.

По предварительным данным, Кутузов покинул клинику около 11 утра. Произошло это после конфликта с охраной.

Новость дополняется