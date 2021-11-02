В Астрахани задержан сбежавший из психбольницы член банды Басаева

Полицейские задержали в Астрахани мужчину, который, предположительно, является сбежавшим из психиатрической больницы осужденным за бандитизм членом банды Басаева, Магомеда Алханова. Об этом 2 ноября сообщили в УВМД по региону.

«В городе Астрахани 2 ноября сотрудниками полиции совместно с коллегами из УФСБ России по Астраханской области задержано лицо, подозреваемое в совершении побега из-под стражи», — указал представитель ведомства.

В настоящее время полицейские устанавливают личность задержанного.

1 ноября УФСИН по Астраханской области объявило вознаграждение в размере 100 тыс. рублей за помощь в розыске и поимке сбежавшего Алханова. В УМВД по региону сообщили, что член банды Басаева попал на камеры видеонаблюдения.

Алханов, проходящий лечение в психиатрической больнице Астрахани, 26 октября сбежал во время прогулки.

В августе–сентябре 1999 года члены бандформирований Шамиля Басаева и Хаттаба совершили вооруженное нападение в Дагестане. В результате случившегося погибли более 280 и были ранены свыше 800 военнослужащих, правоохранителей и мирных жителей.

29 февраля 2000 года в горно-лесистой местности в районе села Улус-Керт Шатойского района Чечни объединенной вооруженной бандой под общим руководством Басаева и Хаттаба было совершено вооруженное нападение на военнослужащих 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии Воздушно-десантных войск. В результате нападения погибли 84 военнослужащих, четверо были ранены.