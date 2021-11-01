УФСИН объявило вознаграждение за информацию о сбежавшем члене банды Басаева

УФСИН по Астраханской области объявило вознаграждение в размере 100 тыс. рублей за оказание помощи в розыске и поимке сбежавшего из психиатрической больницы члена банды Шамиля Басаева Магомеда Алханова. Об этом 1 ноября сообщает пресс-служба ведомства.

«Разыскивается совершивший 26 октября побег из-под стражи из отделения психиатрической больницы <...> Алханов Магомед Хасанович, 1982 года рождения. За оказание помощи в розыске и поимке преступника объявлено вознаграждение 100 тыс. рублей»,— рассказали журналистам в пресс-службе.

В свою очередь в УМВД по региону сообщили, что член банды Басаева был замечен на камерах видеонаблюдения. На одной из предоставленных ведомством фотографии видно, что мужчина в черной куртке и маске стоит возле кассы магазина.

О побеге стало известно 26 октября. Как сообщалось, Алханов сбежал из психиатрической больницы в Астрахани во время прогулки. По предварительным данным, он сумел отогнуть один из армированных прутьев на крыше прогулочного дворика и через получившееся отверстие покинул отделение больницы.

Алханов объявлен в федеральный розыск. Он проходил фигурантом по уголовному делу о нападении банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба. Его подозревают в причастности к нападению на псковских десантников в 2000 году.

В августе–сентябре 1999 года члены бандформирований Шамиля Басаева и Хаттаба совершили вооруженное нападение на Дагестан. В результате случившегося погибли более 280 и были ранены свыше 800 военнослужащих, правоохранителей и мирных жителей.

29 февраля 2000 года в горно-лесистой местности в районе села Улус-Керт Шатойского района Чечни объединенной вооруженной бандой под общим руководством Басаева и Хаттаба было совершено вооруженное нападение на военнослужащих 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии Воздушно-десантных войск. В результате нападения погибли 84 военнослужащих, четверо были ранены.