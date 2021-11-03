Стали известны подробности задержания сбежавшего члена банды Басаева

Выйти на след сбежавшего из психиатрической больницы Астрахани члена банды Шамиля Басаева удалось благодаря жителям Астрахани, которые заметили Магомеда Алханова в одном из городских кафе. Об этом 3 ноября сообщает «МВД Медиа».

«Задержание, осуществленное в помещении кафе в Трусовском районе областного центра, произведено во многом благодаря бдительным астраханцам, которые сообщили в полицию о появлении неизвестного, похожего на разыскиваемое лицо»,— говорится в сообщении.

Объявленный в федеральный розыск Алханов был задержан ранее, 2 ноября. 1 ноября УФСИН по Астраханской области объявило вознаграждение в размере 100 тыс. рублей за помощь в розыске и поимке сбежавшего члена банды.

О побеге стало известно 26 октября. Как сообщалось, Алханов сбежал из психиатрической больницы во время прогулки. По версии следствия, он отогнул один из армированных прутьев на крыше прогулочного дворика и покинул отделение больницы.

Мужчина проходит фигурантом по уголовному делу о нападении банды Басаева и Эмира и подозревается в причастности к нападению на псковских десантников в 2000 году.

29 февраля 2000 года в горно-лесистой местности в районе села Улус-Керт Шатойского района Чечни объединенной вооруженной бандой под общим руководством Басаева и Хаттаба было совершено вооруженное нападение на военнослужащих 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии Воздушно-десантных войск. В результате нападения погибли 84 военнослужащих, четверо были ранены.