Прямой эфир
Общество
Путин поздравил россиян с Днем народного единства
Общество
На борту задержанного в Дании судна РФ находятся 60 человек
Мир
В ВОЗ указали на быстрое распространение COVID-19 среди пожилых в Европе
Мир
В Совфеде посоветовали Украине умерить военный пыл
Мир
Захарова пошутила над включением Галкина в черный список Украины
Общество
В Татарстане нашли призывавших к отказу предъявлять QR-коды в ТЦ граждан
Мир
Украинский депутат показал неприличный знак Зеленскому и Ермаку
Мир
В Финляндии сообщили о вакцинации от COVID-19 почти 80% населения
Наука
Ученые заявили о рисках тяжелого течения COVID-19 у людей с изжогой
Общество
Гидрометцентр предупредил об усилении ветра в Москве

В США арестовали российского аналитика Данченко

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти США арестовали аналитика Игоря Данченко в рамках расследования предполагаемых связей бывшего президента США Дональда Трампа с Россией. Об этом 4 ноября сообщает The New York Times.

«Расист и жулик»: против компании Трампа начали уголовное расследование
Дело может повредить репутации миллиардера, который обдумывает планы возвращения в политику

«Федеральные власти в четверг арестовали аналитика, который в 2016 году собирал информацию о возможных связях Трампа с Россией, сообщили знакомые с ситуацией люди», — указано в публикации.

При этом обвинительное заключение против мужчины пока не опубликовано, отмечается в материале.

«По словам источников, арест Данченко является частью расследования, проводимого спецпрокурором Джоном Даремом», — пишет газета.

В мае газета Telegraph сообщила о том, что экс-сотрудник британских спецслужб Кристофер Стил предоставлял ФБР второе досье, содержащее компромат на Трампа. В материале говорится, что досье с компроматом было передано американским властям еще в период президентских сроков экс-президента.

В 2015 году сторонники Демократической партии и противники Трампа наняли исследовательскую фирму Fusion GPS под руководством Гленна Симпсона для составления негативного досье на Трампа. Позже к работе подключили Стила. Портал BuzzFeed опубликовал документ, где утверждалось, что «российские агенты» обладают компрометирующей информацией о Трампе. На разбирательства по так называемому российскому делу штаб Трампа потратил более $1 млн.

В сентябре прошлого года сенатор США Линдси Грэм назвал человека, ставшего источником компромата на Трампа, «возможным российским агентом». Через некоторое время бывший американский лидер разместил у себя в Twitter пост, в котором говорилось о том, что Игорь Данченко — «российский агент».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021