Полиция задержала желавших поучаствовать в незаконной акции в Москве

Сотрудники полиции задержали более 15 человек в центре Москвы, которые собирались принять участие в шествии националистов «Русский марш».

Задержания проходят в метро. Правоохранители задерживают в основном преимущественно молодых людей, в автозак поместили несколько человек.

Ранее националисты анонсировали проведение незаконной акции 4 ноября: участники планировали собраться в метро и поехать митинговать на указанную точку.

2 ноября МВД России предупредило об ответственности за участие в несанкционированных мероприятиях, запланированных на 4–7 ноября. В ведомстве напомнили, что если действия организаторов и участников несогласованных мероприятий приведут к беспорядком, то их привлекут к уголовной ответственности.

В МВД напомнили об действующих ограничениях в связи со сложной эпидемиологической обстановкой из-за коронавируса.

В России 4 ноября отмечается День народного единства, праздник введен с 2005 года.

Светский праздник совпадает с празднованием Казанской иконы Божией Матери. Торжество уже по традиции отмечают шествиями и демонстрациями общественно важными акциями, фестивалями. Центром празднований становится Нижний Новгород.