В России наступил День народного единства

День народного единства празднуется в России с 2005 года. Исторически торжество связано с восстанием Минина и Пожарского, передает телеканал «Известия». В конце октября 1612 года, а по новому стилю — в начале ноября, штурмом взяли Китай-город, освободив Москву от польских интервентов. Дата считается днем воинской славы России. Кроме РФ праздник также отмечают в Приднестровье, непризнанных республиках Донбасса и Южной Осетии. Идея праздника появилась в межрелигиозном совете России.В 2004 году инициативу поддержал Патриарх Московский и всея Руси Алексий II. Светский праздник совпадает с Днем Казанской Божьей Матери. Торжество уже по традиции отмечают шествиями и демонстрациями общественно важными акциями, фестивалями. Центром празднований становится Нижний Новгород.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.