МВД предостерегло от проведения 4–7 ноября несогласованных акций

МВД России выпустило предупреждение об ответственности за участие в несанкционированных мероприятиях, запланированных на 4–7 ноября. Об этом говорится 2 ноября на портале «МВД Медиа».

В ведомство поступает информация о планах провести подобные акции в ряде регионов страны. Как добавили в МВД, в России продолжают действовать ограничительные меры в связи со сложной эпидемиологической обстановкой из-за коронавируса.

«Органами власти субъектов Российской Федерации приняты правовые акты, запрещающие проведение массовых акций. За их нарушение предусмотрена административная ответственность», — отметили полицейские.

Граждан также попросили предупредить несовершеннолетних и других граждан, собирающихся пойти на несогласованные публичные мероприятия, об ответственности за такие поступки, сообщили в МВД.

МВД готово к обеспечению порядка на территории России, любая провокация в отношении полицейских будет пресечена.

«В том случае, если действия организаторов и участников несогласованных публичных мероприятий приведут к возникновению массовых беспорядков, они будут в установленном порядке привлечены к уголовной ответственности», — заключили в МВД.

В настоящее время в российских регионах действуют ограничения, введенные из-за COVID-19. Так, власти Псковской области расширят систему QR-кодов и продлят ее на период новогодних праздников.

В семи субъектах России система еще пока не запущена. Требование не действует в республиках Алтай и Калмыкия, в Брянской, Томской, Сахалинской и Тюменской областях.

30 октября министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что скорость вакцинации от COVID-19 в России выросла почти в четыре раза за последние полторы недели. Кроме того, он рассказал, что отмечается снижение заболеваемости в тех регионах, где введены жесткие коронавирусные ограничения.

В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрированы пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставшая первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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