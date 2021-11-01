Власти Алтая сообщили о введении в республике QR-кодов с 29 ноября

В Республике Алтай с 29 ноября повсеместно вводится система QR-кодов. При этом до 15 ноября коды будут введены в двух муниципальных образованиях с наибольшим приростом заболевших коронавирусом, а именно в Майминском районе и Горно-Алтайске. Об этом 1 ноября сообщил ТАСС пресс-секретарь главы правительства региона Михаил Максимов.

«По итогам заседания оперативного штаба было принято решение о введении QR-кодов на территории Республики Алтай с 29 ноября. Однако в Майминском районе и Горно-Алтайске, где отмечается самое высокое число заболевших за прошедшую неделю, коды будут внедрены чуть раньше — с 15 ноября. Это коснется учреждений культуры, то есть театров, музеев и кинотеатров, спортивных объектов — фитнес-центров и бассейнов, а также предприятий общественного питания», — сказал он.

Максимов также констатировал, что за минувшие семь дней в регионе зарегистрировали 403 новых случая COVID-19, 180 из которых выявлены в Горно-Алтайске и 75 — в Майминском районе республики. По его словам, на данный момент в девяти региональных моногоспиталях развернуто 537 ковидных коек, из которых заняты более 460.

«В нерабочие дни усиливаются рейды по соблюдению эпидемиологических мер. Школьники у нас сейчас на каникулах, а в детсадах работают дежурные группы», — добавил пресс-секретарь.

Ранее, 29 октября, QR-коды для посещения общественных мест ввели в Ненецком автономном округе. С этого дня они необходимы при посещении спортобъектов, организаций дополнительного образования, объектов культуры, кинотеатров, заведений общепита, салонов красоты, спа, саун.

28 октября губернатор Рязанской области Николай Любимов подписал распоряжение о введении в регионе QR-кодов для посещения бань, саун, торговых и торгово-развлекательных комплексов. Также для входа в эти учреждения можно будет предъявить справку о перенесенном заболевании или документ о противопоказаниях к прививке вместе с отрицательным ПЦР-тестом.

В тот же день губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье могут ввести QR-коды для посещения мероприятий и ресторанов после 8 ноября. Он также рассказал, что ситуация с COVID-19 в регионе является сложной. Он уточнил, что каждый день госпитализируют более 1 тыс. пациентов.

20 октября президент России Владимир Путин из-за сложной ситуации с коронавирусом подписал указ о введении в стране с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней с сохранением заработной платы.

В стране продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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