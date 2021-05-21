Полицейское участие: ЦБ запустил курс информбезопасности для МВД

Центробанк запустил курс по информационной безопасности в финансовой сфере для сотрудников МВД — сначала его пройдут работники «силовых» вузов, а затем навыкам будут обучать студентов-полицейских. Об этом «Известиям» рассказали в Банке России. Такое взаимодействие призвано повысить эффективность борьбы с киберпреступлениями. Впрочем, по мнению опрошенных «Известиями» экспертов, еще важнее — обновить технические ресурсы полиции, поменять законодательную базу и усилить информирование граждан.

На ряд полиции

Первые занятия курса по информбезопасности Центробанка для преподавателей высших учебных заведений прошли 17 мая. На него зарегистрировалось около 750 слушателей, большинство из них — 599 человек — сотрудники образовательных учреждений из системы МВД. Об этом «Известиям» рассказали в Банке России. В регуляторе подчеркнули, что обучение проходят преподаватели всех образовательных организаций министерства и центров профподготовки территориальных органов ведомства. Также в курсе принимают участие преподаватели вузов Следственного комитета. Ведут занятия эксперты из Банка России, финансовых организаций и компаний в сфере цифровой экономики.

Курс охватывает проблемы хищения средств с помощью социальной инженерии, антифрод, управление рисками информационных угроз, методологию обеспечения информбезопасности и киберустойчивости в банковской и финансовой сферах, а также отдельные проблемы противодействия киберпреступности, уточнили в ЦБ. Там добавили, что преподаватели вузов смогут использовать сведения, полученные в рамках курса, для информирования студентов об актуальных методах обеспечения безопасности денежных средств.

В Волгоградской академии МВД подтвердили «Известиям», что в подготовленном Центробанком курсе участвуют 26 сотрудников учебного заведения. Он важен для преподавания и позволит повысить эффективность борьбы с киберпреступлениями, уверены в академии. «Известия» направили запросы в МВД, другие региональные академии министерства, а также в подведомственные университеты и институты.

Учебный курс Центробанка для преподавателей МВД будет иметь эффект, поскольку сотрудники полиции станут глубже разбираться в вопросах информационной безопасности, и это поможет эффективнее расследовать инциденты, полагают в ОТП Банке. Тем не менее развивать работу следует и по другим направлениям — например, важно более активно информировать население о потенциальных мошенничествах, в том числе с помощью рекламы на центральных каналах телевидения и в интернете.

ЦБ и его профильному подразделению ФинЦЕРТ нужно непосредственно участвовать в подготовке и проведении следственных мероприятий и компьютерно-технических экспертиз, а также обучать особенностям расследования киберпреступлений сотрудников СК и МВД, а не только преподавателей, которые только потом будут обучать курсантов, полагают в банке «Открытие». В кредитной организации добавили, что важно также оперативно представлять сведения по случаям кибермошенничества, в том числе телефонного. При этом в последние месяцы число информационных бюллетеней об угрозах, рассылаемых ФинЦЕРТом в банки, резко снизилось.

По другим фронтам

По данным Генпрокуратуры, раскрываемость киберпреступлений составляет лишь 25%. И это с учетом того, что до полиции доходит только каждый пятый потерпевший от телефонных мошенников, оценила адвокат Pen&Paper Александра Харина. Она подчеркнула, что расследование IT-преступлений требует специальных технических знаний и ресурсов, которых нет в арсенале российских правоохранителей.

— Особые сложности возникают, например, в установлении исполнителей хакерских атак или в получении доступа к биткойн-кошелькам, в которых часто хранятся похищенные средства. Базовые знания в данных сферах, безусловно, повысят профессиональный уровень сотрудников, однако точно не станут панацеей. Комплексное решение проблемы возможно только путем привлечения сторонних узкопрофильных специалистов, — подчеркнула юрист.

Сотрудники МВД и банки могут не тратить слишком много сил на раскрытие преступлений, произошедших вследствие телефонных мошенничеств: клиент сам добровольно сообщает все доступы и пароли, поэтому перевод не может считаться нелегальным, отметил старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников. По его словам, для более эффективной борьбы нужно менять законодательство: например, сейчас отменить перевод, если деньги ушли со счета, практически невозможно.

Кроме того, повлиять на раскрываемость преступлений телефонных мошенников сложно, поскольку многие подпольные колл-центры находятся на территории других стран, а их идентификация сотрудниками затрудняется не только из-за отсутствия обучающих материалов или курсов, но и из-за нехватки технических решений, считает создатель цифровой платформы для анализа больших данных «Глаз Бога» Евгений Антипов. Он опасается, что проведение курсов, которые длятся несколько месяцев, не сильно поможет повысить раскрываемость такого рода преступлений, так как мошенники ежегодно прибегают к новым методам.

Эксперт подчеркнул, полиции требуется большое количество квалифицированных кадров, создание новых отделов, обучение сотрудников на постоянной основе. Автоматизированные процессы и работа с помощью нейросетей принесут намного больше пользы, чем курсы для сотрудников.