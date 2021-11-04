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На борту разбившегося в Иркутской области Ан-12 было девять человек

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На борту разбившегося в Иркутской области самолета Ан-12 находились девять человек. Об этом сообщил первый заместитель руководителя главка МЧС по региону Андрей Рябоволов в ходе заседания комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций в четверг, 4 ноября.

«По уточненным данным, полученным от представителя авиакомпании «Гродно», на борту воздушного судна находились девять человек, в том числе пять членов экипажа и четыре человека, сопровождающие груз», — цитирует его ТАСС.

Останки шестерых погибших обнаружены и доставлены на экспертизу. Среди них — четверо граждан России, трое — Белоруссии, двое — Украины.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев рассказал, что в регион привлекут специалистов для проведения генетической экспертизы, а для родственников погибших организуют проживание в гостинице и помощь психологов.

«Городу поручили определить одну гостиницу, чтобы это было в одном месте, минимум 20 номеров, и там будут работать психологи», — сказал он.

Также на своей странице в Instagram губернатор подтвердил, что на борту находились еще двое сопровождавших от авиакомпании «Заполярье», пишет «Газета.Ru».

В среду, 3 ноября, самолет Ан-12, выполнявший рейс Якутск–Иркутск, упал в районе населенного пункта Пивовариха. Самолет начал падать с 230 м после доклада о заходе на второй круг. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Представитель украинского министерства иностранных дел Олег Николенко, в свою очередь, подтвердил гибель двух граждан Украины.

Согласно предварительной информации, причиной катастрофы стало обледенение руля высоты и элементов механизации крыла. Сопутствующим фактором могли стать перегруз и неверная центровка груза воздушного судна.

МЧС по Иркутской области сообщило, что на борту самолета Ан-12 на момент вылета могли находиться девять человек. Позднее эту информацию подтвердил глава региона.

4 ноября в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре подтвердили обнаружение двух бортовых самописцев.

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