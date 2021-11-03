Прямой эфир
Армия
Путин заявил о важности создания лазерного оружия повышенной мощности
Общество
Уголовное дело возбуждено по факту крушения Ан-12 под Иркутском
Мир
МИД РФ опроверг информацию о стягивании войск к границе с Украиной
Общество
В России получить ИНН можно будет на портале «Госуслуги»
Политика
В Госдуме назвали близоруким заявление Байдена о «тундре в огне»
Мир
Третий корабль ВМС США John Lenthall зашел в Босфор
Армия
Путин сообщил о поступлении ракет «Циркон» в ВМФ РФ в следующем году
Общество
Брянская область продлила нерабочие дни до 14 ноября
Мир
Верховная рада уволила главу минобороны Украины Тарана
Мир
Глава минздрава ФРГ заявил о четвертой волне пандемии в Германии

Уголовное дело возбуждено по факту крушения Ан-12 под Иркутском

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации самолета возбудили по факту крушения грузового Ан-12 под Иркутском. Об этом говорится 3 ноября в сообщении на сайте Следственного комитета России.

На склоне горя: что могло стать причиной крушения Ан-26
За последние полтора года Ространснадзор выявил у «Камчатского авиапредприятия» 11 нарушений в подготовке пилотов

Дело расследуется по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

По данным следствия, самолет упал в нескольких километрах от Иркутска в районе села Пивовариха. Борт выполнял рейс по маршруту Кепервеем–Якутск–Иркутск».

На месте происшествия работает следственная группа.

Как рассказали в авиакомпании «Гродно», разбившийся самолет принадлежит ей. По ее данным, в составе экипажа были граждане России, Украины и Белоруссии.

3 ноября Ан-12 пропал с радаров при заходе на посадку под Иркутском. Спасатели обнаружили место падения Ан-12, воздушное судно загорелось.

Согласно предварительной информации, на борту находились пять членов экипажа и два пассажира, все погибли. К настоящему времени обнаружены тела пяти погибших.

Предварительными причинами авиакатастрофы названы ошибка пилотирования и техническая неисправность.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021