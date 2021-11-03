Уголовное дело возбуждено по факту крушения Ан-12 под Иркутском

Уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации самолета возбудили по факту крушения грузового Ан-12 под Иркутском. Об этом говорится 3 ноября в сообщении на сайте Следственного комитета России.

Дело расследуется по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

По данным следствия, самолет упал в нескольких километрах от Иркутска в районе села Пивовариха. Борт выполнял рейс по маршруту Кепервеем–Якутск–Иркутск».

На месте происшествия работает следственная группа.

Как рассказали в авиакомпании «Гродно», разбившийся самолет принадлежит ей. По ее данным, в составе экипажа были граждане России, Украины и Белоруссии.

3 ноября Ан-12 пропал с радаров при заходе на посадку под Иркутском. Спасатели обнаружили место падения Ан-12, воздушное судно загорелось.

Согласно предварительной информации, на борту находились пять членов экипажа и два пассажира, все погибли. К настоящему времени обнаружены тела пяти погибших.

Предварительными причинами авиакатастрофы названы ошибка пилотирования и техническая неисправность.