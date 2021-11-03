Четыре тела найдены на месте крушения Ан-12 в Иркутской области

Тела четырех погибших обнаружены на месте крушения грузового самолета Ан-12 в Иркутской области. Об этом в среду, 3 ноября, сообщил источник в Единой дежурной диспетчерской службе Иркутского района.

«Пока найдено четыре тела. Остальное дальше обследуется», — приводит «Интерфакс» слова источника.

Авиалайнер пропал с радаров при заходе на посадку в 7 км от Иркутска. Позже стало известно, что Ан-12 потерпел крушение около населенного пункта Пивовариха. По данным МЧС, на борту были семь человек. По предварительной информации, все погибли. Разбившийся самолет принадлежит белорусской авиакомпании «Гродно».

Предварительными причинами авиакатастрофы названы ошибка пилотирования и техническая неисправность. По словам источников в авиационных кругах, в двигатель самолета могла попасть птица.

К лайнеру направлены пожарно-спасательные подразделения, они работают на месте крушения. Как уточнили в Росавиации, Ан-12 возвращался в аэропорт базирования после перевозки продуктов на Чукотку. Экипаж перед посадкой доложил о необходимости уйти на второй круг, после чего связь с ним оборвалась.