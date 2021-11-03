Два человека погибли при крушении Ан-12 около Иркутска

Грузовой самолет Ан-12 потерпел крушение около Иркутска, два человека погибли. Об этом рассказал «Известиям» в среду, 3 ноября, осведомленный источник.

Самолет пропал с радаров при заходе на посадку в 7 км. от Иркутска.

«На борту предположительно находятся восемь человек», — рассказали в МЧС.

По словам источника в экстренных служб, самолет упал в районе населенного пункта Пивовариха. К лайнеру направлены пожарно-спасательные подразделения, они работают на месте крушения.

Лайнер выполнял полет из Якутска в Иркутск. Какой именно груз находился на борту самолета, пока не сообщается.

22 сентября под Хабаровском пропал с радаров самолет Ан-26, который совершал технический полет. На следующий день в МЧС сообщили, что обломки воздушного судна обнаружили в районе Медвежьей сопки. В авиакатастрофе погибли шесть специалистов из разных регионов России.