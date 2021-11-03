Самолет Ан-12 потерпел крушение вблизи Иркутска

Грузовой самолет Ан-12, пропавший с радаров 3 ноября, потерпел крушение в районе населенного пункта Пивовариха вблизи Иркутска. По данным «Известий», в результате происшествия погибли два человека.

Всего на борту было восемь человек. Спасатели уже обнаружили место крушения. Туда выехали пожарно-спасательные подразделения.

Воздушное судно пропало с радаров при заходе на посадку в 7 км от Иркутска. Самолет выполнял рейс Якутск–Иркутск. По данным источника, воздушное судно эксплуатируется белорусской авиакомпанией «Гродно».

Ранее, 22 сентября, под Хабаровском пропал с радаров самолет Ан-26, который совершал технический полет. На следующий день в МЧС сообщили, что обломки Ан-26 обнаружили в районе Медвежьей сопки. В авиакатастрофе погибли шесть специалистов из разных регионов России.