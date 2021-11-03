Самолет Ан-12 пропал с радаров в Иркутской области

В Иркутской области с радаров пропал самолет Ан-12. По данным «Известий», воздушное судно выполняло рейс Якутск–Иркутск.

Другие подробности и информация о пассажирах на борту уточняются. В МЧС по региону подтвердили факт исчезновения самолета с радаров в момент захода на посадку. По предварительным данным, на борту находятся восемь человек.

Ранее, 22 сентября, под Хабаровском пропал с радаров самолет Ан-26, который совершал технический полет. На следующий день в МЧС сообщили, что обломки Ан-26 обнаружили в районе Медвежьей сопки. В авиакатастрофе погибли шесть специалистов из разных регионов России.