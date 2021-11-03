Прямой эфир
Общество
Власти Москвы решили не продлевать нерабочие дни
Происшествия
Два человека погибли при крушении Ан-12 около Иркутска
Происшествия
В Волгограде мужчина пытался ограбить магазин с младенцем на руках
Авто
ГИБДД проведет массовые рейды на нетрезвых водителей в ноябрьские праздники
Мир
Украина внесла в черный список 30 деятелей культуры из РФ
Общество
В Краснодарском крае с 6 ноября вводится система QR-кодов
Политика
Путин 4 ноября примет участие в праздничных мероприятиях в Севастополе
Общество
Челябинская область продлит нерабочие дни до 12 ноября
Мир
Верховная рада уволила главу минобороны Украины Тарана
Экономика
Цена газа в Европе превысила $900 за 1 тыс. куб. м

Самолет Ан-12 пропал с радаров в Иркутской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Иркутской области с радаров пропал самолет Ан-12. По данным «Известий», воздушное судно выполняло рейс Якутск–Иркутск.

«Затонул в озере»: вертолет с туристами из Москвы и Санкт-Петербурга разбился на Камчатке
Во время крушения Ми-8 спаслись 8 человек, остальные пропали без вести

Другие подробности и информация о пассажирах на борту уточняются. В МЧС по региону подтвердили факт исчезновения самолета с радаров в момент захода на посадку. По предварительным данным, на борту находятся восемь человек.

Ранее, 22 сентября, под Хабаровском пропал с радаров самолет Ан-26, который совершал технический полет. На следующий день в МЧС сообщили, что обломки Ан-26 обнаружили в районе Медвежьей сопки. В авиакатастрофе погибли шесть специалистов из разных регионов России.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021