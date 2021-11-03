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Упавший под Иркутском Ан-12 принадлежит белорусской авиакомпании «Гродно»

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Разбившийся под Иркутском самолет Ан-12 принадлежит белорусской авиакомпании «Гродно». Об этом 3 ноября сообщает «БелТА».

Как уточняется, самолет выполнял грузовой рейс из Якутска в Иркутск.

Лайнер пропал с радаров при заходе на посадку в 7 км от Иркутска. Позже стало известно, что Ан-12 потерпел крушение около населенного пункта Пивовариха. По данным МЧС, на борту были семь человек. По предварительной информации, все погибли. После падения самолет загорелся.

Предварительными причинами авиакатастрофы названы ошибка пилотирования и техническая неисправность. По словам источников в авиационных кругах, в двигатель самолета могла попасть птица.

К лайнеру направлены пожарно-спасательные подразделения, они работают на месте крушения. Как уточнили в Росавиации, Ан-12 возвращался в аэропорт базирования после перевозки продуктов на Чукотку. Экипаж перед посадкой доложил о необходимости уйти на второй круг, после чего связь с ним оборвалась.

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