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Все находившиеся на борту упавшего под Иркутском Ан-12 погибли

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Пилоты грузового самолета Ан-12, потерпевшего крушение в Иркутской области, а также другие находившиеся на борту люди, по предварительным данным, погибли. Об этом в среду, 3 ноября, сообщил источник в экстренных службах.

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«Выживших на месте крушения пока не обнаружено. По предварительным данным, все погибли», — приводит ТАСС слова источника.

По данным источника «РИА Новости», упавший самолет перевозил продукты, выполняя транзитный рейс.

Сообщалось, что самолет, выполнявший рейс Якутск–Иркутск, упал в районе населенного пункта Пивовариха при заходе на посадку. В МЧС сообщили, что на борту судна находились восемь человек. К лайнеру направлены пожарно-спасательные подразделения, они работают на месте крушения.

Днем ранее пять человек, в том числе двое россиян, погибли при крушении грузового самолета в столице Южного Судана.

Грузовой самолет принадлежит авиаперевозчику Optimum Aviation Ltd. Лайнер упал вскоре после взлета из Джубы. Рейс выполнялся в город Мабан, расположенный на севере страны. Что стало причиной крушения самолета, пока не сообщается. Среди грузов на борту самолета находилось в том числе топливо.

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