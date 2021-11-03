На борту упавшего рядом с Иркутском Ан-12 находилось восемь человек

На борту упавшего недалеко от Иркутска самолета Ан-12 находилось восемь человек. Об этом 3 ноября сообщили в МЧС.

По информации «Известий», двое пассажиров погибли.

Уточняется, что самолет, выполнявший рейс Якутск–Иркутск, упал в районе населенного пункта Пивовариха при заходе на посадку.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник, самолет эксплуатируется белорусской авиакомпанией «Гродно». Какой именно груз находился на борту самолета, пока не сообщается.

Днем ранее пять человек, в том числе двое россиян, погибли при крушении грузового самолета в столице Южного Судана.

Грузовой самолет принадлежит авиаперевозчику Optimum Aviation Ltd. Лайнер упал вскоре после взлета из Джубы. Рейс выполнялся в города Мабан, расположенный на севере страны. Что стало причиной крушения самолета, пока не сообщается. Среди грузов на борту самолета находилось, в том числе, топливо.