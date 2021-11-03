В экипаже разбившегося под Иркутском Ан-12 были граждане трех стран
Среди членов экипажа упавшего под Иркутском Ан-12 были граждане трех стран. Об этом 3 ноября сообщило агентство БелТА.
По данным СМИ, в составе экипажа были граждане России, Украины и Белоруссии.
Как рассказали в авиакомпании «Гродно», разбившийся самолет принадлежит ей. Специалисты устанавливают причины падения лайнера.
«Предположительно, на борту находились семь человек», — отметили в авиакомпании. Все находившиеся в самолете погибли.
Ранее в среду в распоряжении «Известий» появились первые кадры с места крушения грузового Ан-12 в Иркутской области.
Грузовой самолет, выполнявший рейс Якутск–Иркутск, упал в районе населенного пункта Пивовариха при заходе на посадку.
К лайнеру направлены пожарно-спасательные подразделения, они работают на месте крушения.