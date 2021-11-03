Опубликованы первые кадры с места крушения Ан-12 под Иркутском

В распоряжении «Известий» появились первые кадры с места крушения грузового Ан-12 под Иркутском.

Самолет пропал с радаров 3 ноября. Позднее стало известно, что воздушное судно потерпело крушение при заходе на посадку. По данным МЧС, на борту находились семь человек, известно, что двое погибли.

По предварительной информации самолет принадлежит белрорусской компании Гродно, он выполнял транзит перелет и перевозил продукты. После крушения возникло возгорание.

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