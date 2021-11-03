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Названы предварительные версии причин крушения Ан-12 в Иркутской области

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Ошибка пилотирования и техническая неисправность могли стать причиной крушения грузового Ан-12 в Иркутской области. Об этом в среду, 3 ноября, сообщил источник в авиационных службах ТАСС.

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«Среди версий крушения рассматриваются ошибки пилотирования, такие как превышения угла атаки или позднее принятие решения при уходе на второй круг при посадке. Также рассматривается техническая неисправность самолета, например отказ двигателя из-за столкновения с птицами», — заявил он.

Самолет пропал с радаров при заходе на посадку в 7 км от Иркутска, предположительно, на борту находились восемь человек. Позже стало известно, что Ан-12 потерпел крушение около Иркутска, два человека погибли.

По словам источника в экстренных службах, самолет упал в районе населенного пункта Пивовариха. К лайнеру направлены пожарно-спасательные подразделения, они работают на месте крушения.

Воздушное судно выполняло полет из Якутска в Иркутск. Какой именно груз находился на борту самолета, пока не сообщается.

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