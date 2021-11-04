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Украина подтвердила гибель своих граждан в катастрофе Ан-12 под Иркутском

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Представитель министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в среду, 3 ноября, подтвердил гибель двух граждан страны, находившихся на борту потерпевшего крушение под Иркутском самолета Ан-12. Об этом он сообщил в своем Twitter.

Он отметил, что украинское консульство в Новосибирске установило связь с МЧС РФ и ожидает результатов опознания жертв, а также выясняет все обстоятельства катастрофы.

На борту Ан-12 находились семь человек — граждане Украины, Белоруссии и России. Все они погибли. Самолет принадлежит авиакомпании «Гродно».

В среду Ан-12, выполнявший рейс Якутск–Иркутск, упал в районе населенного пункта Пивовариха. Как сообщил губернатор иркутского региона Игорь Кобзев, самолет начал падать с 230 м после доклада о заходе на второй круг. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Согласно предварительной информации причиной катастрофы стало обледенение руля высоты и элементов механизации крыла. Сопутствующим фактором могли стать перегруз и неверная центровка груза воздушного судна.

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