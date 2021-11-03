Стала известна причина крушения самолета Ан-12 под Иркутском

Обледенение руля высоты и элементов механизации крыла стало причиной крушения самолета Ан-12 под Иркутском. Об этом стало известно в среду, 3 ноября.

Сопутствующим фактором авиакатастрофы могли стать перегруз и неверная центровка груза воздушного судна.

«Первичные данные, в том числе об этом свидетельствует то, что удалось понять из первичного анализа самописца, говорят в пользу версии об обледенении руля высоты при попытке захода на второй круг», — приводит сообщение источника, знакомого с ходом расследования «Интерфакс».

Как сообщил губернатор иркутского региона Игорь Кобзев, экипаж Ан-12 начал падать с 230 м после доклада о заходе на второй круг.

«После доклада экипажа о намерении уйти на второй круг буквально в течение 3-4 секунд высота изменилась с 230 м до 120 м и в дальнейшем отметка [самолета на радаре] пропала», — говорится в тексте сообщения, опубликованного на странице главы регионального правительства в Instagram.

Ранее в этот день самолет, выполнявший рейс Якутск–Иркутск, упал в районе населенного пункта Пивовариха.

Сообщалось, что на борту Ан-12 находились семь человек — граждане Украины, Белоруссии и России. Все они погибли.

В Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета (СК) России заявили, что рассматривают в качестве версий крушения самолета ошибку пилотирования, погодные условия и техническую неисправность воздушного судна.