Прямой эфир
Мир
В США отметили снижение количества хакерских атак с территории России
Общество
Стала известна причина крушения самолета Ан-12 под Иркутском
Интернет
Пользователи пожаловались на сбои в работе Instagram и Facebook
Мир
Президент Узбекистана раскритиковал решение ограничить работу соцсетей в стране
Мир
Антонов заявил о постепенном восстановлении контактов между Россией и США
Экономика
Правительство России рассмотрит меры для сохранения стабильности на рынке топлива
Экономика
В «Газпроме» заявили о незаинтересованности в высоких ценах на газ в Европе
Мир
Премьер Украины спрогнозировал сложный отопительный сезон
Мир
Патриарха Варфоломея снова госпитализировали во время визита в США
Мир
Президент Грузии отвергла возможность помилования Саакашвили

Стала известна причина крушения самолета Ан-12 под Иркутском

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Обледенение руля высоты и элементов механизации крыла стало причиной крушения самолета Ан-12 под Иркутском. Об этом стало известно в среду, 3 ноября.

Сопутствующим фактором авиакатастрофы могли стать перегруз и неверная центровка груза воздушного судна.

«Первичные данные, в том числе об этом свидетельствует то, что удалось понять из первичного анализа самописца, говорят в пользу версии об обледенении руля высоты при попытке захода на второй круг», — приводит сообщение источника, знакомого с ходом расследования «Интерфакс».

Как сообщил губернатор иркутского региона Игорь Кобзев, экипаж Ан-12 начал падать с 230 м после доклада о заходе на второй круг.

«После доклада экипажа о намерении уйти на второй круг буквально в течение 3-4 секунд высота изменилась с 230 м до 120 м и в дальнейшем отметка [самолета на радаре] пропала», — говорится в тексте сообщения, опубликованного на странице главы регионального правительства в Instagram.

Ранее в этот день самолет, выполнявший рейс Якутск–Иркутск, упал в районе населенного пункта Пивовариха.

Сообщалось, что на борту Ан-12 находились семь человек — граждане Украины, Белоруссии и России. Все они погибли.

В Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета (СК) России заявили, что рассматривают в качестве версий крушения самолета ошибку пилотирования, погодные условия и техническую неисправность воздушного судна.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021