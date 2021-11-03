Следственный комитет назвал версии крушения самолета Ан-12 под Иркутском

Следователи рассматривают ошибку пилотирования, погодные условия и техническую неисправность воздушного судна в качестве версий крушения самолета Ан-12 в Иркутской области. Об этом заявили в среду, 3 ноября, в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета (СК) России.

В настоящее время следственная группа работает на месте ЧП. Следователи осматривают разрушенные части найденного бортового самописца и самолета. Назначается ряд необходимых экспертиз, передает RT.

Ранее в этот день байкало-ангарский транспортный прокурор Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры Сергей Цедрик сообщил, что на борту разбившегося самолета Ан-12 могли находиться двое пассажиров, помимо семи членов экипажа.

Белорусская авиакомпания «Гродно», которой принадлежал самолет, не может достоверно сказать, было на борту семь или девять человек, уточнил прокурор.

Ранее в этот день самолет, выполнявший рейс Якутск–Иркутск, упал в районе населенного пункта Пивовариха. Перед этим экипаж запросил уход на второй круг, сообщает телеканал «Звезда».

Сообщалось, что на борту Ан-12 находились семь человек — граждане Украины, Белоруссии и России. Все они погибли, сообщается на сайте aif.ru.

Экстренные службы сообщили, что на месте падения лайнера под Иркутском нашли один из двух «черных ящиков».

Журналисты со ссылкой на источники указали, что потерпевший крушение самолет эксплуатировался с 1968 года. Лайнер использовался только в качестве грузового. Самолет был в нормальном техническом состоянии перед вылетом, все предполетные осмотры были пройдены.

Следственный комитет России сообщил, что возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).