Разбившийся под Иркутском самолет Ан-12 эксплуатировался более 53 лет

Самолет Ан-12 авиакомпании «Гродно», который потерпел крушение под Иркутском, эксплуатировался с 1968 года. Об этом в среду, 3 ноября, сообщил ТАСС со ссылкой на источники в авиационных службах.

«Самолет летал с 1968 года — более 53 лет. Изготовлен на Ташкентском механическом заводе. Самолет был в составе ВВС СССР, из российских ВВС был передан в Air Armenia, затем в Asia Airways и уже оттуда — в «Гродно», — уточнил источник агентства.

Лайнер использовался только в качестве грузового. Самолет был в нормальном техническом состоянии перед вылетом, все предполетные осмотры были пройдены, добавил источник.

В тот же день агентство БелТА сообщило, что среди членов экипажа упавшего под Иркутском Ан-12 были граждане России, Украины и Белоруссии.

Лайнер пропал с радаров при заходе на посадку в 7 км от Иркутска. Позже стало известно, что Ан-12 потерпел крушение около населенного пункта Пивовариха. По данным МЧС, на борту были семь человек. По предварительной информации, все погибли. После падения самолет загорелся.

По словам источников в авиационных кругах, в двигатель самолета могла попасть птица.

Следственный комитет России сообщил в тот же день, что возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

По данным следствия, борт выполнял рейс по маршруту Кепервеем–Якутск–Иркутск. На месте происшествия работает следственная группа.