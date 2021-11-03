Власти подтвердили гибель всего экипажа Ан-12

Весь экипаж потерпевшего крушение под Иркутском Ан-12 погиб. Об этом 3 ноября сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, который прибыл к месту крушения в районе села Пивовариха.

«Мы видим только одно, что, к сожалению, все погибли. Фрагменты тел имеются. По некоторым данным, от пяти до семи человек. По полетным спискам сейчас уточняется», — сказал губернатор.

По предварительным данным, среди членов экипажа были граждане Украины, Белоруссии и России. Самолет принадлежит авиакомпании «Гродно». Специалисты устанавливают причины падения лайнера.

Сообщалось, что самолет, выполнявший рейс Якутск–Иркутск, упал при заходе на посадку.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в экстренных службах, для идентификации тел погибших будет проведена экспертиза ДНК. Отмечается, что на месте трагедии обнаружен один из двух черных ящиков.