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На месте крушения Ан-12 под Иркутском найдены два черных ящика

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Два бортовых самописца найдены на месте крушения самолета Ан-12 в Иркутской области. Об этом в четверг, 4 ноября, сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Специалисты нашли и изъяли речевой самописец. Также в хвостовой части самолета был обнаружен параметрический черный ящик, его еще только предстоит достать.

В ведомстве уточнили, что в настоящее время проводится осмотр места падения и, предположительно, он продлится до пятницы.

Кроме того, прокуратура совместно со специалистами Госавианадзора проводит проверку Организации по управлению воздушным движением.

В среду Ан-12, выполнявший рейс Якутск–Иркутск, упал в районе населенного пункта Пивовариха. Как сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, самолет начал падать с 230 м после доклада о заходе на второй круг. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Согласно предварительной информации, причиной катастрофы стало обледенение руля высоты и элементов механизации крыла. Сопутствующим фактором могли стать перегруз и неверная центровка груза воздушного судна.

В четверг МЧС по Иркутской области сообщило, что на борту самолета Ан-12, который потерпел крушение в регионе, на момент вылета аппарата могли находиться девять человек. На данный момент найдены и отправлены на экспертизу тела шестерых.

Накануне Игорь Кобзев сообщил о том, что весь состав воздушного судна погиб в результате крушения. Представитель украинского министерства иностранных дел Олег Николенко, в свою очередь, подтвердил гибель двух граждан Украины.

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