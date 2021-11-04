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Губернатор Иркутской области Кобзев рассказал о крушении Ан-12

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Следственные действия по факту крушения самолета Ан-12 завершат в течение двух дней, а для опознания погибших проведут генетическую экспертизу, рассказал в четверг, 4 ноября, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

«Работа следственных органов продлится в течение двух дней. Должны завершиться следственные действия, чтобы заниматься вопросами, которые связаны с доставкой тел погибших. Кроме этого, мы привлекаем сюда дополнительно специалистов для проведения генетической экспертизы. И нам подтверждают, что это может быть решено в течение двух дней», — сообщил глава региональной администрации.

Кобзев добавил, что количество пассажиров на потерпевшем крушение воздушном судне оценивается в девять человек. Первым делом губернатор распорядился организовать взаимодействие с родственниками.

«Нам нужно четко понимать их желания, когда они приедут. В рамках этого, городу поручили определить одну гостиницу, чтобы это было в одном месте, минимум 20 номеров, и там будут работать психологи», — добавил губернатор.

Он также сообщил, что правительство региона снова поднимает вопрос о выносе аэропорта за территорию города, ведутся переговоры с министерством обороны, чтобы определить границы новой аэропортовой зоны и взлетно-посадочной полосы.

«Это уже 11-я, по-моему, авиакатастрофа, более 500 жертв и пострадавших, поэтому мы снова активно включаемся в решение этого вопроса», — сказал Кобзев.

В среду, 3 ноября, самолет Ан-12, выполнявший рейс Якутск–Иркутск, упал в районе населенного пункта Пивовариха. Самолет начал падать с 230 м после доклада о заходе на второй круг. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Представитель украинского министерства иностранных дел Олег Николенко, в свою очередь, подтвердил гибель двух граждан Украины.

Согласно предварительной информации, причиной катастрофы стало обледенение руля высоты и элементов механизации крыла. Сопутствующим фактором могли стать перегруз и неверная центровка груза воздушного судна.

МЧС по Иркутской области сообщило, что на борту самолета Ан-12 на момент вылета могли находиться девять человек.

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