Гидрометцентр рассказал о погоде в столице 4 ноября

Облачность, небольшой дождь и до 8 градусов выше нуля — такая погода ожидает москвичей в четверг, 4 ноября. Прогноз был опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

Согласно данным синоптиков, днем в Москве температура воздуха составит от 6 до 8 градусов тепла, в ночное время суток столбики термометров останутся при неизменных показателях.

На территории области ожидается от +4 до +9 градусов днем, ночью —похолодание до +3 градусов.

Прогнозируется ветер юго-восточного направления со скоростью 7-12 м/с.

Атмосферное давление составит 751 мм ртутного столба.

Накануне, 3 ноября, главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила о начале похолодания в Москве с 10 ноября. Она также предупредила о возможных осадках в виде дождя и мокрого снега.