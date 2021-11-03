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Мэр Москвы заявил об отсутствии планов продлить нерабочие дни

Мэр Собянин: в Москве не будет продлен режим нерабочих дней из-за COVID-19 после 7 ноября
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Власти Москвы не планируют продлевать нерабочие дни, введенные в городе с 28 октября по 7 ноября. Об этом 3 ноября заявил мэр столицы Сергей Собянин во время осмотра нового эндоскопического центра ГКБ Буянова.

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По словам градоначальника, ситуация с распространением коронавируса в городе стабилизировалась. В столице снизилось число госпитализаций пациентов с тяжелым течением заболевания.

«Мы приступаем к обычной работе», — сказал журналистам Собянин, подчеркнув необходимость соблюдать все меры для борьбы с COVID-19.

Так, в столице сохраняется требование о переводе 30% сотрудников на дистанционный режим работы и соблюдении домашнего режима для пожилых горожан.

Кроме того, вход в музеи и театры с понедельника будет производиться по QR-кодам. Власти Подмосковья также приняли решение не продлевать нерабочие дни.

В соответствии с указом президента России Владимира Путина, в период с 30 октября по 7 ноября в стране введены нерабочие дни для сдерживания распространения COVID-19. При этом главам регионов было предоставлено право вводить нерабочие дни раньше 30 октября и продлевать их после 7 ноября, дополняет «Газета.Ru».

1 ноября Собянин указал на то, что ситуация с распространением коронавируса в Москве остается сложной, несмотря на снижение показателей прироста новых случаев. По его словам, за последнюю неделю госпитализировано около 10 тыс. человек в тяжелом состоянии.

В тот же день президент РФ Владимир Путин указал на то, что в стране складывается сложная эпидемиологическая ситуация, наблюдаются рекордные показатели новых случаев COVID-19. Он подчеркнул, что вакцинация является самым лучшим способом защитить себя и близких.

Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков в беседе с «Известиями» выразил мнение, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом может выйти на стадию плато через две недели, если россияне будут соблюдать карантинные ограничения. Действующие во время нерабочих дней ограничения должны быть эффективны и чем они строже, тем более короткого срока достаточно, подчеркнул эксперт.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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