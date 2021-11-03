Ученые предупредили об опасном последствии бессонницы

Бессонница может стать потенциальным фактором риска кровоизлияния в мозг при разрыве аневризмы. Об этом говорится в исследовании ученых из Каролинского института в Стокгольме (Швеция), опубликованном в журнале Journal of the American Heart Association.

Отмечается, что аневризмы — искривления сосудов в головном мозге — формируются более чем у 3% совершеннолетних людей. У 2,5% из этого числа они разрываются, вызывая зачастую смертельные кровоизлияния в мозг.

Исследователи собрали данные почти о 6,3 тыс. случаев аневризмы сосудов мозга и о 4,2 тыс. случаев мозгового кровоизлияния, в том числе вследствие разрыва аневризмы. Они выяснили, что генетическая предрасположенность к бессоннице была связана с повышенным на 24% риском развития аневризмы и кровоизлияния вследствие ее разрыва.

«Связь между бессонницей и внутричерепной аневризмой ранее не выявлялась, и эти открытия требуют подтверждения дальнейшими исследованиями», — приводятся в статье слова одного из авторов работы, доцента Каролинского института Сусанны Ларсен.

15 сентября британская газета Daily Express со ссылкой на специалистов из медклиники Mayo Clinic писала, что улучшить качество сна можно, если изменить привычки и распорядок дня. Так, справиться с бессонницей помогут ежедневная физическая активность и соблюдение режима отхода ко сну и пробуждения. Кроме того, стоит воздержаться от приема пищи хотя бы за один-два часа до сна.

Ранее, 6 сентября, американские врачи-диетологи рассказали о способах быстрее засыпать и лучше высыпаться. По их словам, на качество сна человека большое влияние оказывают продукты, которые он употребляет в пищу. В частности, чтобы улучшить режим сна, эксперты посоветовали не пропускать завтраки.