Прямой эфир
Мир
В США отметили снижение количества хакерских атак с территории России
Происшествия
Власти подтвердили гибель всего экипажа Ан-12
Общество
В ВОЗ дали рекомендации по ревакцинации от коронавируса
Общество
В России получить ИНН можно будет на портале «Госуслуги»
Мир
В Пентагоне заявили о формировании триполярной системы в мире
Общество
В ГД прокомментировали предложение по сокращению действия QR-кодов
Армия
Путин сообщил о поступлении ракет «Циркон» в ВМФ РФ в следующем году
Общество
В Смоленской области продлят режим нерабочих дней до 10 ноября
Общество
Вильфанд дал прогноз погоды на зиму в России
Мир
Глава минздрава ФРГ заявил о четвертой волне пандемии в Германии

В Киеве «Северный поток – 2» назвали «ножом в спину» от Германии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На Украине обескуражены позицией Берлина по вопросу российского газопровода «Северный поток – 2» (СП-2). Об этом в среду, 3 ноября, посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил в интервью RND.

Один лишь газ: что меняет пуск «Северного потока – 2»
Всё о новом трубопроводе — в спецпроекте «Известий»

«Северный поток – 2» — крупнейшая геополитическая ошибка уходящего немецкого правительства и «нож в спину» Киева, подчеркнул украинский посол.

По словам дипломата, киевские власти шокированы официальной позицией министерства экономики и энергетики ФРГ, которое заявило 26 октября, что СП-2 не будет представлять опасности для газоснабжения.

Берлин не проводит консультации с Киевом по вопросу газопровода, возмутился Мельник.

По мнению украинского посла, Германия таким образом нарушает свои обязательства по соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС.

Запуск СП-2 приведет к огромной потере доверия к Берлину на ближайшие десятилетия, резюмировал Мельник.

Ранее в этот день вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев заявил, что высказывание госсекретаря США Энтони Блинкена о работе над укреплением энергобезопасности Украины сводится к тому, чтобы принуждать Россию продолжать транзит газа через эту страну.

Если бы Белый дом предоставил Киеву льготные или безвозмездные поставки американских газа и нефти или финансировал закупки углеводородов, то такое решение США можно было бы оценить как правильный шаг, отметил сенатор.

1 ноября глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что после запуска российского газопровода «Северный поток – 2» Украина становится более уязвимой к «российскому вторжению». По словам Витренко, запуск СП-2 может сделать Украину более уязвимой к «российскому вторжению», поскольку Москва «избавится от сдерживающего фактора».

13 октября президент России Владимир Путин заявил, что Европа может окончательно лишиться маршрута поставок газа через Украину, так как местный газопровод может лопнуть при увеличении транзита. Он отметил, что изношенность ГТС Украины на данный момент составляет 80–85%. Так, чтобы стабильно прокачивать газ, нужно привести ее в нормальное состояние, сказал глава государства.

В тот же день Путин заявил, что слова о том, что Россия строит «Северный поток – 2» не для экономической выгоды, а для того чтобы лишить Киев транзита газа, — чушь. По его словам, введение в эксплуатацию СП-2 позволило бы снизить напряженность на европейском энергорынке.

В Москве не раз отмечали, что не планируют оставлять Украину без транзита, несмотря на готовность СП-2. 6 октября глава комитета Государственной думы по энергетике седьмого созыва Павел Завальный отметил, что Россия заинтересована в транзите газа через Украину после 2024 года.

Соглашение между Россией и Украиной о поставках и транзите газа, подписанное в 2019 году, истекает в 2024-м.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021