В Киеве «Северный поток – 2» назвали «ножом в спину» от Германии

На Украине обескуражены позицией Берлина по вопросу российского газопровода «Северный поток – 2» (СП-2). Об этом в среду, 3 ноября, посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил в интервью RND.

«Северный поток – 2» — крупнейшая геополитическая ошибка уходящего немецкого правительства и «нож в спину» Киева, подчеркнул украинский посол.

По словам дипломата, киевские власти шокированы официальной позицией министерства экономики и энергетики ФРГ, которое заявило 26 октября, что СП-2 не будет представлять опасности для газоснабжения.

Берлин не проводит консультации с Киевом по вопросу газопровода, возмутился Мельник.

По мнению украинского посла, Германия таким образом нарушает свои обязательства по соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС.

Запуск СП-2 приведет к огромной потере доверия к Берлину на ближайшие десятилетия, резюмировал Мельник.

Ранее в этот день вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев заявил, что высказывание госсекретаря США Энтони Блинкена о работе над укреплением энергобезопасности Украины сводится к тому, чтобы принуждать Россию продолжать транзит газа через эту страну.

Если бы Белый дом предоставил Киеву льготные или безвозмездные поставки американских газа и нефти или финансировал закупки углеводородов, то такое решение США можно было бы оценить как правильный шаг, отметил сенатор.

1 ноября глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что после запуска российского газопровода «Северный поток – 2» Украина становится более уязвимой к «российскому вторжению». По словам Витренко, запуск СП-2 может сделать Украину более уязвимой к «российскому вторжению», поскольку Москва «избавится от сдерживающего фактора».

13 октября президент России Владимир Путин заявил, что Европа может окончательно лишиться маршрута поставок газа через Украину, так как местный газопровод может лопнуть при увеличении транзита. Он отметил, что изношенность ГТС Украины на данный момент составляет 80–85%. Так, чтобы стабильно прокачивать газ, нужно привести ее в нормальное состояние, сказал глава государства.

В тот же день Путин заявил, что слова о том, что Россия строит «Северный поток – 2» не для экономической выгоды, а для того чтобы лишить Киев транзита газа, — чушь. По его словам, введение в эксплуатацию СП-2 позволило бы снизить напряженность на европейском энергорынке.

В Москве не раз отмечали, что не планируют оставлять Украину без транзита, несмотря на готовность СП-2. 6 октября глава комитета Государственной думы по энергетике седьмого созыва Павел Завальный отметил, что Россия заинтересована в транзите газа через Украину после 2024 года.

Соглашение между Россией и Украиной о поставках и транзите газа, подписанное в 2019 году, истекает в 2024-м.