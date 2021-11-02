Автобус сбил пешехода на перекрестке улицы Солянка

Пешеход пострадал в результате наезда автобуса на пересечении Солянского проезда и улицы Солянка в Москве. Об этом во вторник, 2 ноября, сообщает пресс-служба ГУП «Мосгортранс».

«Около 19:36 на пересечении Солянского проезда и улицы Солянка произошло ДТП с участием автобуса М27 и пешехода, переходившего дорогу на запрещающий сигнал светофора», — цитирует агентство городских новостей «Москва» сообщение ведомства. Там добавили, что пострадавшему оказывается медицинская помощь.

Сотрудники ГИБДД устанавливают причины и обстоятельства происшествия. Также в «Мосгортранс» призвали пешеходов неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при переходе проезжей части.

Накануне столкновение пяти автомобилей произошло на Московской кольцевой автодороге. Причиной аварии могли стать неблагоприятные погодные условия в виде тумана, передает НСН.

Ранее в тот день министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области попросило водителей быть аккуратными за рулем из-за тумана в ночь на 2 ноября. Водителям рекомендовали не повышать скорость и не маневрировать.