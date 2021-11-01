Пять автомобилей столкнулись на МКАД

Столкновение пяти автомобилей произошло в понедельник, 1 ноября, на Московской кольцевой автодороге (МКАД). Об этом сообщает пресс-служба столичного дептранса в Telegram.

Авария произошла на 22-м км МКАД. В результате массового ДТП по двум полосам дороги движение затруднено. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.

Причиной аварии могли стать неблагоприятные погодные условия в виде тумана. В столичном регионе продлили «желтый» уровень погодной опасности, он будет действовать с 21:00 1 ноября до 9:00 2 ноября.

Ранее в этот день министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области попросило водителей быть аккуратными за рулем из-за тумана в ночь на 2 ноября. Водителям рекомендовали не повышать скорость и не маневрировать.

30 октября на юго-востоке Москвы такси врезалось в отбойник, в результате пострадали водитель и пассажирка. Авария произошла на улице 2-я Институтская. Пострадавших госпитализировали.