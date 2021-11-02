Вузы смогут продлить дистанционный формат обучения после 8 ноября

Российские вузы с 8 ноября могут продолжить работу со студентами в удаленном формате с применением дистанционных технологий. Об этом во вторник, 2 ноября, сообщается на сайте Минобрнауки РФ.

«С 8 ноября 2021 года вузы и научные организации вправе продолжать проводить обучение в виде самостоятельной работы или в удаленном формате с применением дистанционных технологий», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что промежуточная аттестация студентов также может проводиться в дистанционном формате. При ведении самостоятельной работы необходимо обеспечить учащихся методической поддержкой и заранее, за три дня, предупредить об объеме работы. Кроме того, нужно контролировать успеваемость по освоению программы, чтобы сохранить качество образования, подчеркнули в Минобрнауки.

22 октября министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков сообщил, что российские вузы могут перевести студентов на дистанционное обучение или самостоятельную работу на период нерабочих дней, введенных из-за ситуации с коронавирусом. По его словам, подобная возможность продолжения обучения позволит обеспечить качественное образование.

Минпросвещения РФ 21 октября направило регионам рекомендацию объявить школьные каникулы на период нерабочих дней, с 30 октября по 7 ноября. Академик РАН, эпидемиолог Вадим Покровский в беседе с «Известиями» назвал это логичным шагом. По его словам, если родители школьников находятся дома, то и детям следовало бы быть с ними. В противном случае они могут стать потенциальным источником инфекции для своих родственников, которые остались дома.

В свою очередь, замруководителя по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал, что среди заболевших COVID-19 доля детей составляет примерно 10–11%. Школьники болеют меньше, когда не посещают школу во время каникул, подчеркнул он.

20 октября в связи с ростом количества новых случаев COVID-19, президент России Владимир Путин объявил о введении в стране с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней с сохранением заработной платы. При этом регионы могут при необходимости вводить нерабочие дни уже с 23 октября и продлевать их после 7 ноября.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают граждан вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. В РФ граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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