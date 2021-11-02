В ОПЗЖ потребовали от рады рассмотреть отставку кабмина Украины

Парламентская фракция украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» требует от Верховной рады рассмотреть отставки правительства на фоне кризиса в энергетической и медицинской сфере, а также сформировать антикризисное правительство. Об этом 2 ноября говорится в заявлении сопредседателя фракции Юрий Бойко, опубликованном на сайте политической силы.

По его мнению, надо уволить «безответственных бюрократов и сформировать антикризисное правительство».

«Они провалили всё — и отопительный сезон, и борьбу с эпидемией, и решение экономических вопросов, которые накопились в стране. Как такового правительства у нас нет, а есть филиал Офиса президента. И все «хотелки» ОП этот филиал тупо воплощает в жизнь, не задумываясь о последствиях для людей и для экономики страны», — отметил Бойко.

Также партия потребовала создания комиссий в парламенте по расследованию действий чиновников, отвечающих за здравоохранение и ТЭК. По мнению Бойко, украинцы не доверяют правительству.

Он обратил внимание, что уже не первый год министры в правительстве работают по три месяца, а губернаторы — по два. Политик назвал происходящее кадровой чехардой.

«Провалы в энергетике, экономике и борьбе с эпидемией связаны с тем, что абсолютно непрофессиональные люди приходят на ответственные участки работы», — подчеркнул он.

В марте партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» уже требовала от правительства Дениса Шмыгаля ухода в отставку, а также полной смены курса Украины и «перезагрузки власти.

В политсиле сочли, что для преодоления разрухи, бедности и «остановки конфликта в Донбассе» нужна «полная смена курса и полная перезагрузка власти».