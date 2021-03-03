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Украинская оппозиция потребовала отставки правительства во главе со Шмыгалем

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Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) потребовала в среду, 3 марта, от правительства Дениса Шмыгаля ухода в отставку, а также полной смены курса Украины и «перезагрузки власти».

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«Оппозиционная платформа — За жизнь» считает, что единственной достойной оценкой деятельности «команды Шмыгаля» является их безоговорочная отставка», — отмечается в сообщении, которое опубликовано на сайте партии.

В политсиле считают, что для преодоления разрухи, бедности и «остановки конфликта в Донбассе» нужна «полная смена курса и полная перезагрузка власти».

«Отставка бездарного и безответственного правительства Шмыгаля — важный шаг на этом пути», — подчеркивают в ОПЗЖ.

В партии напомнили, что прошел год с момента назначения Шмыгаля на должность премьер-министра и формирования нового состава кабмина Украины. Однако социально-экономическое положение страны за это время только ухудшилось.

«За год команда Шмыгаля добилась многого, переплюнув «достижения» своих предшественников. Более чем на 4% сократилась украинская экономика. Углубилась деиндустриализация страны, спад в промышленности превысил 5%», — указывают в ОПЗЖ.

Оппозиционеры подчеркнули, что каждый второй украинец оказался за чертой бедности, выросли тарифы и цены, сократилось число получателей субсидий. Кроме того, «вместо восстановления конституционных прав граждан, ужесточилась политика социальной, культурной и языковой дискриминации».

«Кабмин показал абсолютную беспомощность в борьбе с пандемией», — добавили в партии.

Оппозиция считает, что правительство работает без программы, а его стратегию деятельности «полностью заменили меморандумы с МВФ (Международным валютным фондом. — «Известия»), которые вдохновляют кабмин на продолжение горе-реформ».

Вместо того, чтобы защищать интересы украинцев, команда Шмыгаля «предпочла встать на сторону внешних кредиторов», отметили в партии.

В политсиле обратили внимание на то, что с момента своего назначения «правительство отказалось содействовать реализации политических договоренностей в нормандском и минском форматах». А должностные лица, ответственные за реинтеграцию, сделали ставку на провокационные заявления и инициативы, срывающие переговоры.

В начале марта прошлого года Верховная рада назначила Шмыгаля новым главой правительства Украины и утвердила новый состав кабмина. Кандидатуру Шмыгаля предложил президент страны Владимир Зеленский.

Всего в новом составе утвердили 13 членов правительства.

В июле «Оппозиционная платформа — За жизнь» потребовала от Зеленского сложить президентские полномочия. Партийцы аргументировали свое предложение тяжелым экономическим кризисом в стране, высоким уровнем бедности населения и безработицей, а также зависимостью от кредитов МВФ.

Оппозиция отметила, что «Зе-власть деградировала до уровня внешней колониальной администрации».

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