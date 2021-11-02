Систему QR-кодов в Псковской области продлят на новогодние праздники

Власти Псковской области расширят систему QR-кодов и продлят ее на период новогодних праздников. Об этом во вторник, 2 ноября, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников

«QR-коды останутся. Возможно, практика QR-кодов будет расширена и спроецируется еще на какие-то другие сферы экономики. Мы постараемся сделать так, чтобы у нас всё работало, но с соблюдением тех требований, которые выставляет Роспотребнадзор», — заявил Ведерников в эфире телеканала «Россия-24».

Отмечается, что система QR-кодов в Псковской области начала действовать с 30 октября. С 25 октября в регионе был введен запрет на посещение несовершеннолетними без сопровождения родителей торговых центров. Кроме того, детям и подросткам запрещено без родителей приходить в заведения общепита, а также организации досуга.

По данным портала стопкоронавирус.псков.рф, в Псковской области общее число заразившихся COVID-19 с начала пандемии составляет 58 032 человека.

К настоящему времени почти все регионы РФ ввели QR-коды для посещения общественных мест. В семи субъектах России система еще пока не запущена. Требование не действует в республиках Алтай и Калмыкия, в Брянской, Томской, Сахалинской и Тюменской областях.

30 октября министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что скорость вакцинации от COVID-19 в России выросла почти в четыре раза за последние полторы недели. Кроме того, он рассказал, что отмечается снижение заболеваемости в тех регионах, где введены жесткие коронавирусные ограничения.

29 октября QR-коды для посещения общественных мест ввели в Ненецком автономном округе. С этого дня они необходимы при посещении спортобъектов, организаций дополнительного образования, объектов культуры, кинотеатров, заведений общепита, салонов красоты, спа, саун.

28 октября губернатор Рязанской области Николай Любимов подписал распоряжение о введении в регионе QR-кодов для посещения бань, саун, торговых и торгово-развлекательных комплексов. Также для входа в эти учреждения можно будет предъявить справку о перенесенном заболевании или документ о противопоказаниях к прививке вместе с отрицательным ПЦР-тестом.

В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрированы пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставшая первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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