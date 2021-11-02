Число погибших в результате нападения на госпиталь в Кабуле возросло до 23

Число погибших в результате нападения на госпиталь имени Мухаммада Дауд-хана в Кабуле возросло до 23, пострадали 50 человек. Об этом 2 ноября сообщил источник «РИА Новости» в больнице.

«В результате атаки погибли 23 человека, 50 пострадали»,— сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о 19 погибших.

Первый взрыв прогремел утром во вторник возле здания госпиталя в квартале Вазир-Акбар-Хан, где также находятся иностранные дипмиссии. Затем последовал еще один взрыв. Как рассказал корреспондент «Известий» с места событий, террористы после этого забаррикадировались в больнице.

По информации афганских СМИ, атаки были совершены боевиками запрещенной в РФ группировки «Исламское государство в Хорасане», которая является ответвлением экстремистской организации «Исламское государство» (обе террористические организации запрещены в РФ). Кабульский спецназ провел спецоперацию, в ходе которой боевики были ликвидированы.

Боевики запрещенной в РФ группировки ИГ в Афганистане ранее заявляли о намерении продолжать свою деятельность в стране и совершили ряд терактов. 15 октября в шиитской мечети Биби-Фатима в афганском Кандагаре также произошел теракт. В результате взрыва погибли 63 человека, еще 83 пострадали. 8 октября взрыв прогремел в шиитской мечети Сеид-Абад в Кундузе. В это время в мечети проходила пятничная молитва, собравшая сотни верующих. В результате погибли 150 человек, около 200 получили ранения.