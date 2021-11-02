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Взрыв прогремел рядом с больницей в Кабуле

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Взрыв прогремел рядом с больницей в Кабуле. Об этом 2 ноября сообщили очевидцы.

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Как сообщают СМИ, взрыв совершил террорист-смертник у военного госпиталя имени Сардар Мухаммад Дауд Хана в Кабуле. Отмечается, что сразу после взрыва была слышна стрельба. По некоторым данным, есть сведения о погибших.

Как сообщает источник «РИА Новости», спустя какое-то время в столице Афганистана прогремел второй взрыв.

20 октября в Кабуле также произошел взрыв в районе Дехмазанг напротив здания штаба пограничной полиции. Осколками были повреждены стены здания. Разрушено асфальтовое покрытие дороги.

15 октября в шиитской мечети Биби-Фатима в афганском Кандагаре произошел теракт. В результате взрыва погибли 63 человека, еще 83 пострадали. Ответственность за взрыв взяло на себя ИГ (группировка признана террористической и запрещена в РФ).

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что произошедшее в мечети можно расценить как эскалацию внутриполитического конфликта и разжигание религиозной розни. Также в российском внешнеполитическом ведомстве призвали власти Афганистана разработать меры для обеспечения населения страны.

8 октября в шиитской мечети Сеид-Абад в Кундузе также прогремел взрыв, в результате которого погибли 150 человек, еще 200 получили ранения. Ответственность за теракт взяла на себя группировка «Исламское государство — Вилаят Хорасан» (ответвление ИГ, запрещено в России).

26 августа в Кабуле прозвучали несколько взрывов. Первый взрыв прогремел у входа в аэропорт, второй — возле гостиницы Baron, в непосредственной близости от воздушной гавани. СМИ сообщали о причастности к первому взрыву террориста-смертника из ИГ. Второй взрыв произошел в результате подрыва заминированного авто. После этого в Кабуле прогремел третий взрыв.

Ситуация в Афганистане обострилась в мае 2021 года после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Члены радикального движения «Талибан» (признано террористическим, запрещено в РФ) начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны. Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день покинул страну.

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