Число погибших при взрывах в Кабуле возросло до 19

Число погибших при взрывах, прогремевших 2 ноября в центре Кабула, возросло до 19. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на минздрав.

Еще не менее 43 человек получили ранения, передает катарский телеканал «Аль-Джазира» со ссылкой на представителей службы безопасности движения «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в РФ).

Ранее в этот же день сообщалось, что граждане России не пострадали в результате взрывов и стрельбы в столице Афганистана Кабуле.

Первый взрыв прогремел утром во вторник возле здания больницы имени Мухаммада Дауд-хана, расположенной в квартале Вазир-Акбар-Хан, где также находятся иностранные дипмиссии. Затем последовал еще один взрыв. По некоторым данным после этого террористы забаррикадировались в больнице. Кабульский спецназ провел спецоперацию, боевики были ликвидированы.

В российском посольстве подчеркнули, что произошедшее не затронуло сотрудников дипмиссии, в районе посольства обстановка спокойная.

По информации афганских СМИ, нападения совершены боевиками группировки «Исламское государство в Хорасане», которая является ответвлением экстремистской организации «Исламское государство» (обе террористические организации запрещены в РФ).

20 октября в Кабуле также произошел взрыв. Он прогремел в районе Дехмазанг напротив здания штаба пограничной полиции. Осколками были повреждены стены здания. Разрушено асфальтовое покрытие дороги.

15 октября в шиитской мечети Биби-Фатима в афганском Кандагаре произошел теракт. В результате взрыва погибли 63 человека, еще 83 пострадали. Ответственность за взрыв взяло на себя ИГ (группировка признана террористической и запрещена в РФ).